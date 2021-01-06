АПОЭЛ на своем официальном сайте объявил об увольнении 61-летнего ирландца.

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Маккарти возглавил кипрский гранд только в конце октября. Результаты команды с новым тренером были просто ужасные – 5 поражений, 2 победы и одна ничья. АПОЭЛ приблизился к зоне вылета, и руководству клуба пришлось отказаться от услуг именитого специалиста.

Добавим, что ранее Маккарти имел опыт работы со сборной Ирландии, а также рядом английских клубов – Миллуолл, Вулверхэмптон, Сандерленд, Ипсвич.

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