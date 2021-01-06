Славен Билич недолго оставался без работы и отправился на другой конец света.

Бэйцзин Гоань в своем Twitter объявил о подписании 2-летнего контракта с хорватским специалистом.

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Лишь 16 декабря Билича уволили с поста главного тренера Вест Бромвича. "Дрозды" вырвали престижную ничью в матче с Манчестер Сити, но это не спасло наставника от увольнения на следующий день. Теперь хорват попытается проявить себя в Китае.

Бэйцзин Гоань занял третье место по итогам прошлого сезона китайской Суперлиги. Предыдущим наставником команды был француз Бруно Женезио.

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