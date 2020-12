The grass was greener

The light was brighter

With friends surrounded

The nights of wonder

Pink Floyd, High Hopes

Жители промышленных регионов подвержены ностальгии. Здесь привыкли идеализировать прошлое, настоящее видеть в серых красках и со страхом ждать завтрашнего дня. Туманный Альбион – не исключение. Любой ярый болельщик с левого берега Тайна будет убеждать вас, что раньше было лучше.

Нынешнее поколение фанатов "сорок", созерцая муки команды Стива Брюса, уверено, что во времена Пардью даже газон на Сент-Джеймс Парк был зеленее. Но беда в том, что тогда так же ностальгировали по эпохе Робсона. Перед тем – по Кигану. Еще раньше – по Коксу либо Харви. Правда, период сэра Бобби Робсона у руля Ньюкасла в действительности был особым...

...22 декабря 2001-го "сороки" наведались в Йоркшир, дабы в очном противостоянии с Лидсом выяснить, кто встретит Рождество лидером АПЛ. Игра на встречных курсах обернулась обменом голами на 38-й минуте: Крэйг Беллами забил за Ньюкасл после фланговой передачи Кирон Дайера, но уже в ответной атаке Ли Бойер сравнял счет после эффектного сольного прохода. А под занавес тайма, казалось, произошел ключевой эпизод: Марк Видука заехал локтем в лицо Никосу Дабизасу и оставил тайнсайдцев без лидера обороны.

Сразу после перерыва тот же Видука и Иан Харт забили два мяча и будто сняли вопрос о победителе дуэли. Но дальше произошло настоящее рождественское чудо. А тут над Элландом еще и снег пошел, добавив атмосферности. Ньюкасл взвинтил темп и заставил трещать по швам редуты "павлинов".

Главным героем гостей стал Дайер, взяв участие в трех мячах из четырех. Сначала вовремя подключился к атаке Робби Эллиотт и головой завершил усилия партнеров. Далее Алан Ширер уверенно реализовал пенальти за игру рукой. А на 90-й Дайер разрезным пасом вывел Нолберто Солано на свидание с кипером, и перуанец вырвал победу для гостей!

***

В том сезоне Ньюкасл не стал чемпионом, финишировав четвертым. Год спустя поднялся на 3-е место и пересекся с киевским Динамо в Лиге чемпионов (команды обменялись домашними победами). Затем "сороки" финишировали пятыми в сезоне 2003/04, а в августе 2004-го эксцентричный босс Ньюкасла Фредди Шеперд уволил Робсона после 2-х набранных очков в стартовых четырех турах. Постепенно декорации на Сент-Джеймс Парк стали черно-белыми: клуб стал собственностью самодура Эшли, тасует тренеров, дважды пробовал очиститься Чемпионшипом и вряд ли в ближайшей перспективе будет лидером хотя бы на Рождество. Но праздничная сказка 2001-го навсегда останется в сердцах жителей Тайн-энд-Уира. В конце концов, здесь так любят поностальгировать...

Лидс – Ньюкасл – 3:4

22 декабря 2001, Элланд Роуд, 40 287 зрителей

Лидс: Мартин, Келли, Фердинанд, Миллз, Харт, Бойер, Бэтти, Джонсон, Кьюэлл (Бакке, 47), Видука, Фаулер

Ньюкасл: Гивен, Хьюз, О'Брайен, Дабизас (Дистен, 45), Эллиотт, Солано, Дайер, Спид, Робер (Бернар, 78), Ширер, Беллами (Луа Луа, 90)

Голы: Бойер, 38, Видука, 50, Харт, 56 – Беллами, 38, Эллиотт, 59, Ширер, 71 (пенальти), Солано, 90

