АПОЕЛ з ганьбою звільнив Міка Маккарті – іменитий тренер протримався всього 2 місяці
15:37 - Читать на русском
Кіпрська пригода Міка Маккарті виявилася надзвичайно короткою.
АПОЕЛ на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення 61-річного ірландця.
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Маккарті очолив кіпрський гранд лише в кінці жовтня. Результати команди з новим тренером були просто жахливі – 5 поразок, 2 перемоги і одна нічия. АПОЕЛ наблизився до зони вильоту, і керівництву клубу довелося відмовитися від послуг іменитого фахівця.
Додамо, що раніше Маккарті мав досвід роботи зі збірною Ірландії, а також низкою англійських клубів – Міллуолл, Вулверхемптон, Сандерленд, Іпсвіч.
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