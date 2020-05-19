АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубах

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила перші результати тестування гравців і персоналу клубів вищого дивізіону на сумнозвісний COVID-19. Кілька тестів дали позитивний результат.

АПЛ відзвітувала про перший етап тестування на коронавірус на своєму офіційному сайті.

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У ході досліджень 17-18 травня виявлено 6 інфікованих COVID-19. Вони представляють три клуби Прем'єр-ліги. Усі хворі відправлені на 7-денну самоізоляцію. Прізвища інфікованих ліга не озвучуватиме. Усього ж було проведено 748 тестів.

Відзначимо, що раніше клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань. Чемпіонат Англії, зупинений після 29-го туру, планують відновити в червні.

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