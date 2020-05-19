toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ТРАНСФЕРИ НІМЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубах

19:00 260 Читать на русском
АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубах
Тренування Ліверпуля / ФК Ліверпуль

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила перші результати тестування гравців і персоналу клубів вищого дивізіону на сумнозвісний COVID-19. Кілька тестів дали позитивний результат.

АПЛ відзвітувала про перший етап тестування на коронавірус на своєму офіційному сайті.

Капітан Уотфорда заявив про намір бойкотувати відновлення АПЛ

У ході досліджень 17-18 травня виявлено 6 інфікованих COVID-19. Вони представляють три клуби Прем'єр-ліги. Усі хворі відправлені на 7-денну самоізоляцію. Прізвища інфікованих ліга не озвучуватиме. Усього ж було проведено 748 тестів.

Відзначимо, що раніше клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань. Чемпіонат Англії, зупинений після 29-го туру, планують відновити в червні.

"Ми були готові стрибнути з моста": Ньюкасл проти Фергюсона і Кантона – божевільна розв'язка АПЛ у 1996-му

blog_ava
Рух визначився з місцем проведення матчів у разі виходу в УПЛ
11:00
7771
Теги
Головне Англія АПЛ коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
21
год
:
0
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук