Капитан Уотфорда заявил о намерении бойкотировать возобновление АПЛ

Нападающий Уотфорда Трой Дини считает нецелесообразным рестарт сезона, если нет никаких гарантий безопасности.

"Нам разрешили вернуться к тренировкам, но я сказал, что не собираюсь это делать. Я не могу постричься до середины июля, но могу выйти на поле с 19 людьми и бороться за верховой мяч? Не понимаю, как это работает. Если вы не знаете подробностей о вирусе, почему я должен рисковать?

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Для заражения требуется всего один человек. Я не хочу принести это домой – моему сыну пять месяцев, и у него были проблемы с дыханием. Не хочу, чтобы он был в опасности. Я потерял папу, бабушку, дедушку... Я потерял более или менее всех, кто мне дорог. Для меня это более важно, чем несколько фунтов в кармане", - цитирует Дини BT Sport.

Напомним, накануне АПЛ единогласно приняла решение, что тренировки можно будет начать уже 19 мая. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно окончательного сценария доигрывания сезона.

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