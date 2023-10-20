Матчи английской Премьер-лиги пройдут без флагов государств, между которыми разразился новый военный конфликт.

На матчах АПЛ буду запрещены флаги Израиля и Палестины, чтобы избежать возможных инцидентов на трибунах, сообщает Daily Mail.

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Это решение распространяется и на поединки низших дивизионов Англии. Однако, все матчи начнутся с минуты молчания, а игроки выйдут на поле с траурными повязками.

Напомним, что 7 октября ХАМАС напал на Израиль, убивая сотни людей. Израиль ответил бомбардировками Сектора Газа. Футбольный мир разделился в поддержке сторон.

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