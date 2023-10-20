Матчі англійської Прем'єр-ліги пройдуть без прапорів держав, між якими вибухнув новий військовий конфлікт.

На матчах АПЛ буду заборонені прапори Ізраїля та Палестини, аби уникнути можливих інцидентів на трибунах, повідомляє Daily Mail.

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Це рішення розповсюджується й на поєдинки нижчих дивізіонів Англії. Проте, усі матчі розпочнуться з хвилини мовчання, а гравці вийдуть на поле з траурними пов'язками.

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, вбиваючи сотні людей. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектору Гази. Футбольний світ розділився у підтримці сторін.

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