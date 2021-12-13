Сегодня, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов 2021/22. Александр Зинченко и Роман Яремчук, Лео Месси и Криштиану Роналду получили соперников.

Соответственно ПСЖ Месси против Манчестер Юнайтед Роналду. Фактически лишь вторая топовая дуэль. В большинстве других пар есть откровенный фаворит. Отмечаем, что 3 из 4 клубов из АПЛ получили одних из самых легких соперников.

Челси достался Лилль, так как это последняя команда, на которую могла выйти команда Тухеля.

Спортинг Лиссабон сыграет против Ювентуса.

Миланский Интер померяется силами с Аяксом. На бумаге самая ровная пара.

Австрийский Ред Булл Зальцбург вышел на Ливерпуль.

Атлетико Мадрид попал на Баварию Мюнхен. Первая топ-пара.

Вильяреалу выпал Манчестер Юнайтед. Однако это невозможно, так как команды выступали в одной группе. Вот так курьез! В итоге пережеребили на Манчестер Сити.

Бенфика выпадает первой. Соперником команды Яремчука становится Реал Мадрид Лунина!

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов – все пары плей-офф сезона 2021/22

"Футбол 24" в этой новости провел онлайн-трансляцию жеребьевки. Динамо и Шахтер вылетели из ЛЧ и еврокубков, но для украинских болельщиков остаются определенные интриги. В частности, уже на этапе 1/8 финала все шансы встретиться были у Манчестер Сити Зинченко и Бенфики Яремчука. Напомним, на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов команды, выигравшие свои группы, будут противостоять клубам, занявшим вторые места. Не могли попасть друг на друга коллективы из одной и той же страны и соперники, выступавшие в одном квартете.

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Преимуществом сеяных команд является то, что решающий матч они проводят в родных стенах. В состав несеянных неожиданно попал Челси, действующий обладатель кубка чемпионов. Для лондонцев круг возможных соперников ограничивался 4 клубами, ведь с Ювентусом команда Тухеля играла на групповом этапе, а с МЮ, Ман Сити и Ливерпулем не могла встретиться из-за принципа разведения представителей ассоциации из одной страны.

Другой важный момент. С этого сезона на кубковой стадии отменено правило выездного гола, следовательно, если команда после поражения в первом поединке 0:1 победит к примеру 2:1, будет овертайм. Сколько бы ни забили в дополнительных таймах по 15 минут, при любом равенстве мячей соперников рассудит серия пенальти. Первые матчи 1/8 Лиги чемпионов запланированы на 15/16/22/23 февраля. Ответные – на 8/9/15/16 марта.

Победители групп (несеяные)

Аякс (NED)

Бавария (GER)

Ливерпуль (ENG)

Лилль (FRA)

Манчестер Сити (ENG)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Реал (ESP)

Ювентус (ITA)

Обладатели вторых мест (ненесеяные)

Атлетико (ESP)

Бенфика (POR)

Вильяреал (ESP)

Зальцбург (AUT)

Интер (ITA)

ПСЖ (FRA)

Спортинг (POR)

Челси (ENG)