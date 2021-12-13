Пресс-служба "красных дьяволов" подтвердила информацию о положительных тестах на коронавирус среди работников клуба и футболистов.

Манчестер Юнайтед и Астон Вилла отменили тренировку из-за вспышки коронавируса

Поэтому МЮ на сутки отменил любую деятельность главной команды на тренировочной базе, а больные были изолированы. Сейчас команда из Манчестера ведет переговоры с АПЛ по поводу безопасности и целесообразности проведения поединка 17-го тура АПЛ против Брентфорда. Скорее всего, речь идет о переносе встречи.

К слову, выездная игра с "пчелами" запланирована уже на завтра, 14 декабря. Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:30.

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