Коронавирус в МЮ: тренировки отменены, идут переговоры относительно переноса матча АПЛ
COVID-19 оказал серьезное влияние на Манчестер Юнайтед. В клубе хотят отменить ближайший поединок.
Пресс-служба "красных дьяволов" подтвердила информацию о положительных тестах на коронавирус среди работников клуба и футболистов.
Манчестер Юнайтед и Астон Вилла отменили тренировку из-за вспышки коронавируса
Поэтому МЮ на сутки отменил любую деятельность главной команды на тренировочной базе, а больные были изолированы. Сейчас команда из Манчестера ведет переговоры с АПЛ по поводу безопасности и целесообразности проведения поединка 17-го тура АПЛ против Брентфорда. Скорее всего, речь идет о переносе встречи.
К слову, выездная игра с "пчелами" запланирована уже на завтра, 14 декабря. Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:30.
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