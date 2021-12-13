Попереднього тижня 42 гравці й члени персоналу клубів АПЛ здали позитивні тести на коронавірус. Це рекордний показник захворювання в лізі за семиденний період, відколи тестування стало обов'язковим, повідомляє BBC.

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За минулий тиждень було здано 3805 тестів. Наразі випадки захворювання на COVID-19 офіційно підтверджені у Брайтоні, Тоттенхемі, Лестері, Манчестер Юнайтед, Астон Віллі й Норвічі. АПЛ вже встановила суворіші обмеження: клубам, зокрема, нагадали про соціальне дистанціювання й обов'язкове носіння масок.

Зауважимо, попередній рекордний показник кількості виявлених хворих був зафіксований у січні цього року – 40 випадків за тиждень.

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