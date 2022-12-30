Руководство Премьер-лиги приняло решение об отложении поединка 21-го тура элитного дивизиона чемпионата Англии между Лестером и Норвичем.

Игру, которая была запланирована на 1 января 2022 года, перенесли по просьбе Норвича. В лагере "канареек" из-за вспышки коронавируса и травм нет предусмотренных регламентом 13-ти полевых игроков и одного вратаря, информирует официальный сайт АПЛ.

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Соответственно, количество перенесенных поединков уже приближается к двум десяткам. Новую дату этого матча, как и всех остальных, определят позже.

Норвич после 19-ти поединков набрал 10 очков и занимает последнее место турнирной таблицы. Лестер сыграл 18 матчей и идет 9-м – у команды Брендана Роджерса 25 баллов.

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