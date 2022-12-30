Положительные тесты сдали еще 3 игрока – Дест, Эззалзули и Коутиньо, сообщает официальный сайт клуба.

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У больных нет никаких симптомов, они уже изолировались дома. Общее количество инфицированных в составе Барселоны достигло десяти, то есть почти хватает для полной команды. Ранее вспышку COVID-19 пережила Реал, но футболисты мадридцев довольно быстро переболели и возвращались в состав.

Добавим, что свой следующий матч Барселона должна провести 2 января, поехав в гости к Мальорке.

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