Гру, яка була запланована на 1 січня 2022 року, перенесли на прохання Норвіча. У таборі "канарок" через спалах коронавірусу і травми немає передбачених регламентом 13-ти польових гравців і одного воротаря, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Відповідно, кількість перенесених поєдинків вже наближається до двох десятків. Нову дату цього матчу, як і всіх інших, визначать пізніше.

Норвіч після 19-ти поєдинків набрав 10 очок і посідає останнє місце турнірної таблиці. Лестер зіграв 18 матчів і йде 9-м – у команди Брендана Роджерса 25 балів.

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