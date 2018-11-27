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АПЛ возглавила топ-10 лиг по самой высокой средней зарплате

13:34 57 Читати українською
АПЛ возглавила топ-10 лиг по самой высокой средней зарплате
АПЛ возглавила топ-10 лиг по самой высокой средней зарплате / Фото AFP

Авторитетный портал Sporting Intelligence составил рейтинг лиг по самой высокой средней зарплате.

Ожидаемо рейтинг возглавляют английская, испанская и итальянская лига.

Средняя зарплата в УПЛ составляет почти 200 тысяч евро в год, – СМИ

В АПЛ средняя зарплата игроков составляет 3,93 млн долларов на год. Топ-10 выглядит так:

1. АПЛ (Англия) – 3,93 млн долларов

2. Ла Лига (Испанія) – 2,89 млн

3. Серия А (Италия) – 1,99 млн

4. Бундеслига (Германия) – 1,83 млн

5. Лига 1 (Франция) – 1,3 млн

6. Суперлига (Китай) – 1,05 млн

7. РПЛ (Россия) – 877 тысяч

8. Суперлига (Турция) – 864 тысячи

9. Серия А (Бразилия) – 670 тысяч

10. МЛС – 519 тысяч.

Стоит отметить, чемпионат Украины в рейтинге занимает 22-е место.

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