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АПЛ очолила топ-10 ліг за найвищою середньою зарплатою

13:34 676 Читать на русском
АПЛ очолила топ-10 ліг за найвищою середньою зарплатою
АПЛ очолила топ-10 ліг за найвищою середньою зарплатою / Фото AFP

Авторитетний портал Sporting Intelligence склав рейтинг ліг за найвищою середньою зарплатою.

Очікувано рейтинг очолюють англійська, іспанська та італійська ліги.

Середня зарплата в УПЛ складає майже 200 тисяч євро на рік, – ЗМІ

В АПЛ середня зарплата гравців складає 3,93 млн доларів на рік. Топ-10 виглядає так:

1. АПЛ (Англія) – 3,93 млн доларів

2. Ла Ліга (Іспанія) – 2,89 млн

3. Серія А (Італія) – 1,99 млн

4. Бундесліга (Німеччина) – 1,83 млн

5. Ліга 1 (Франція) – 1,3 млн

6. Суперліга (Китай) – 1,05 млн

7. РПЛ (Росія) – 877 тисяч

8. Суперліга (Туреччина) – 864 тисячі

9. Серія А (Бразилія) – 670 тисяч

10. МЛС – 519 тисяч.

Варто відзначити, чемпіонат України в рейтингу посідає 22-ге місце.

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Англія Світ АПЛ
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