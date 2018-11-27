АПЛ очолила топ-10 ліг за найвищою середньою зарплатою

Авторитетний портал Sporting Intelligence склав рейтинг ліг за найвищою середньою зарплатою.
Очікувано рейтинг очолюють англійська, іспанська та італійська ліги.
Середня зарплата в УПЛ складає майже 200 тисяч євро на рік, – ЗМІ
В АПЛ середня зарплата гравців складає 3,93 млн доларів на рік. Топ-10 виглядає так:
1. АПЛ (Англія) – 3,93 млн доларів
2. Ла Ліга (Іспанія) – 2,89 млн
3. Серія А (Італія) – 1,99 млн
4. Бундесліга (Німеччина) – 1,83 млн
5. Ліга 1 (Франція) – 1,3 млн
6. Суперліга (Китай) – 1,05 млн
7. РПЛ (Росія) – 877 тисяч
8. Суперліга (Туреччина) – 864 тисячі
9. Серія А (Бразилія) – 670 тисяч
10. МЛС – 519 тисяч.
Варто відзначити, чемпіонат України в рейтингу посідає 22-ге місце.
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