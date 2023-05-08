Фулхэм и Лестер сошлись в понедельничном матче 35 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Обе команды могут похвастаться бывшими игроками Шахтера, но в основе вышел только один из трех – Виллиан со стороны Фулхэма. Манор Соломон и Тете начали в запасе.

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Фулхэм идет в середине таблицы и спокойно доигрывает сезон, а Лестер отчаянно борется за выживание. Первый тайм продемонстрировал совсем другую мотивацию – лондонцы отгрузили сопернику 3 гола. Первый был как раз в исполнении Виллиана. 34-летний бразилец со штрафного закрутил мяч под дальнюю штангу, что стало абсолютной неожиданностью для Иверсена. Оборона Лестера выглядела плачевно, позволив забить еще Карлосу Винисиусу и Кэрни.

В дебюте второго тайма капитан Фулхэма довел дело до 4:0. Барнс отквитал один мяч, а вскоре у Лестера был шанс возродить хоть какую-то интригу. Лено сбил Варди в штрафной пенальти, но немецкий кипер быстренько взял реванш. "Лисы" не смогли забить пенальти во втором туре подряд (против Эвертона провалился Мэддисон).

Голевое безумие остановилось на счете 5:3. Виллиан красивым выстрелом записал в свой актив дубль, Мэддисон реализовал пенальти, Барнс позволил Лестеру избежать разгрома. Фулхэм удерживает 10 строчку, а "лисы" рискуют свалиться в зону вылета до конца дня.

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