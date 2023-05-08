Фулхем і Лестер зійшлися у понеділковому матчі 35 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Обидві команди можуть похизуватися колишнійми гравцями Шахтаря, але в основі вийшов лише один з трьох – Вілліан з боку Фулхема. Манор Соломон і Тете розпочали на лавах запасних.

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Фулхем йде в середині таблиці і спокійно дограє сезон, а Лестер відчайдушно бореться за виживання. Перший тайм продемонстрував зовсім іншу мотивацію – лондонці відвантажили супернику 3 голи. Перший був якраз у виконанні Вілліана. 34-річний бразилець зі штрафного закрутив м'яч під дальню стійку, що стало абсолютною несподіванкою для Іверсена. Оборона Лестера виглядала жалюгідно, дозволивши забити ще Карлосу Вінісіусу і Керні.

В дебюті другого тайму капітан Фулхема довів справу до 4:0. Барнс відквитав один м'яч, а незабаром Лестер мав шанс відродити бодай якусь інтригу. Лєно збив Варді у карному майданчику пенальті, але німецький кіпер швиденько взяв реванш. "Лиси" не змогли забити пенальті у другому турі поспіль (проти Евертона провалився Меддісон).

Гольове божевілля зупинилося на рахунку 5:3. Вілліан красивим пострілом записав до свого активу дубль, Меддісон таки реалізував пенальті, Барнс дозволив Лестеру уникнути розгрому. Фулхем безтурботно утримує 10 сходинку, а "лиси" ризикують звалитися в зону вильоту до кінця дня.

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