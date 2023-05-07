Манчестер Юнайтед рискует превратить хороший сезон в катастрофу. Выигранный Кубок лиги и финал Кубка Англии не будут иметь никакого значения, если команда пролетит мимо Лиги чемпионов. Возвращение в главный турнир континента еще недавно казалось гарантированным. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, до чего докатились "дьяволы".

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Поражение от Брайтона в прошлом туре было неприятным, но понятным. Де Дзерби провел шикарную работу со своей командой и играет сейчас лучше некоторых грандов. Но огромные проблемы с Вест Хэмом объяснить сложно. Эрик Тэн Хаг выставил мощный состав. Да, есть потери в обороне, но группа атаки оптимальна.

Манчестер Юнайтед мощно начал и даже создал несколько моментов. Рашфорд, Фернандеш, Антони и Эриксен неточно пробили с хороших позиций. Однако реализовать эти шансы не удалось, а у Де Хеа снова случилось помутнение. Бенрама издалека пробил, а голкипер МЮ пропустил возле руки простой мяч.

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"Дьяволы" так и не оправились от этого фейла и не сумели вернуть темп стартовых минут. После перерыва Манчестер Юнайтед вообще поплыл. Вест Хэм начал возить гостей. Прекрасные удары нанесли Боуэн и Пакета, курьезно бил Соучек, Райс прострелил вдоль пустых ворот, Антонио разрывал оппонентов на скорости.

Привычно опасны были стандарты Вест Хэма. Антонио забил после одного из угловых, однако судьи зафиксировали фол против Де Хеа. Хозяева продолжали доминировать и нашли эпизод для еще одного гола – Соучек замкнул подачу с фланга. Однако этот гол арбитр отменил из-за офсайда.

Манчестер Юнайтед, которому нужно было отыгрываться, долгое время ничего осмысленного не мог предложить. Лучшие шансы Юнайтед – прорывы Рашфорда и Марсьяля с сейвами Фабиански. И не стоит забывать, что манкунианцам простили руку Линделёфа в штрафной после скидки Бенрама.

МЮ проиграл и поставил под угрозу попадание в Лигу чемпионов. "Дьяволы" еще в топ-4, но снизу поджимают. Ливерпуль набрал ход, выиграл 6 матчей подряд и сократил отставание до одного очка. Правда, провел на одну игру больше, потому не может считаться фаворитом. К счастью для МЮ, Ньюкасл тоже сегодня проиграл.

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И все же расписание на финише чемпионата самое легкое у Манчестер Юнайтед. У манкунианцев впереди четыре соперника без мотивации. Пугает статус Челси, но только статус – команда Мудрика сейчас ужасна.

У Ньюкасла сложный матч с Брайтоном, который рвется в еврокубки, и поединки против Лидса и Лестера, которые борются за выживание. У Ливерпуля встреча с крепкой Астон Виллой и выезд к Лестеру. Поэтому МЮ еще ничего не потерял, но с такой игрой, как сегодня, будет тяжело сохранить место в Лиге чемпионов.

Календарь Ньюкасла (65 очков):



Лидс – выезд

Брайтон – дома

Лестер – дома

Челси – выезд

Календарь МЮ (63 очка):



Вулверхэмптон – дома

Борнмут – выезд

Челси – дома

Фулхэм – дома

Календарь Ливерпуля (62 очка):



Лестер – выезд

Астон Вилла – дома

Саутгемптон – выезд