Поединок 18-го тура Лестер – Тоттенхэм сегодня не состоится, сообщает The Athletic.

Две звезды Реала сдали положительные тесты на коронавирус

"Шпоры" одними из первых почувствовали на себе вспышку коронавируса и не выходят на поле уже 11 дней. Позже к ним присоединились МЮ, Уофторд и Бернли, матчи которых также отменили. Ситуация все ухудшается, и АПЛ вынуждена экстренно переносить матчи.

Напомним, что Англия единственной из топ-5 европейских лиг не имеет зимнего перерыва, но новые условия могут заставить команды уйти на отдых.

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