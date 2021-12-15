Кристал Пэлас расписал феерическую ничью с Саутгемптоном, Вулверхэмптон минимально обыграл Брайтон
Саутгемптон и Кристал Пэлас не смогли обнаружить сильнейшего в матче 17-го тура АПЛ, а Вулверхэмптон удержал минимальную победу над Брайтоном. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.
Чемпионат Англии 2021/22, 17-й тур
Брайтон – Вулверхэмптон – 0:1
Гол: Саисс, 45
Кристал Пэлас – Саутгемптон – 2:2
Голы: Заха, 2, Дж. Айю, 65 – Уорд-Праус, 32, Броя, 36
Сразу следует отметить, что в Англии должно было состояться 3 поединка АПЛ одновременно, однако игра Бернли – Уотфорд отменили из-за вспышки коронавируса. Вулверхэмптон минимально обыграл Брайтон. Первая половина завершилась голом "волков" – Саисс перед перерывом забил, как оказалось, победный гол. Несмотря на преимущество Брайтона за ударами, "чайкам" не хватало точности, поэтому Вулверхэмптон вышел победителем.
Еще один матч АПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
В параллельном поединке Кристал Пэлас и Саутгемптон устроили феерию. Заха уже на 2 минуте открыл счет во встрече, однако к перерыву "святые" уже вели в счете. Сначала Ворд-Праус шикарным ударом со штрафного сравнял счет – гол можно долго пересматривать.
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