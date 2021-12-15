Саутгемптон и Кристал Пэлас не смогли обнаружить сильнейшего в матче 17-го тура АПЛ, а Вулверхэмптон удержал минимальную победу над Брайтоном. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

Чемпионат Англии 2021/22, 17-й тур

Брайтон – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Саисс, 45

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 2:2

Голы: Заха, 2, Дж. Айю, 65 – Уорд-Праус, 32, Броя, 36

Сразу следует отметить, что в Англии должно было состояться 3 поединка АПЛ одновременно, однако игра Бернли – Уотфорд отменили из-за вспышки коронавируса. Вулверхэмптон минимально обыграл Брайтон. Первая половина завершилась голом "волков" – Саисс перед перерывом забил, как оказалось, победный гол. Несмотря на преимущество Брайтона за ударами, "чайкам" не хватало точности, поэтому Вулверхэмптон вышел победителем.

Еще один матч АПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

В параллельном поединке Кристал Пэлас и Саутгемптон устроили феерию. Заха уже на 2 минуте открыл счет во встрече, однако к перерыву "святые" уже вели в счете. Сначала Ворд-Праус шикарным ударом со штрафного сравнял счет – гол можно долго пересматривать.

What a beauty from James Ward-Prowse.



Southampton equalizes pic.twitter.com/SBTDISnFoa — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) December 15, 2021 Таким образом, Вулверхэмптон набрал 24 очка и остался на восьмом месте, Брайтон с 20 пунктами расположился на тринадцатой строчке. Кристал Пэлас также имеет 20 баллов, однако расположился на 11-м месте, а Саутгемптон с 17 пунктами пятнадцатый.

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