Бразильский защитник и хорватский хавбек заразились коронавирусом. Их тесты показали положительный результат, сообщает официальный сайт Реала.

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Следовательно, мадридцы стали одними из первых, кто пострадал в Испании. Недавно Бавария одолела мощную вспышка заболевания этим вирусом, а сейчас массово болеют игроки и персонал клубов АПЛ.

К слову, Реал уверенно лидирует в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне Лука Модрич уже сыграл 18 матчей на клубном уровне, отличившись шестью ассистами. Марсело далек от статуса важного игрока – всего 5 неполных поединков за Реал.

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