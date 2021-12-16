Поєдинок 18-го туру Лестер – Тоттенхем сьогодні не відбудеться, повідомляє The Athletic.

Дві зірки Реала здали позитивні тести на коронавірус

"Шпори" одними з перших відчули на собі спалах коронавірусу і не виходять на поле вже 11 днів. Згодом до них приєднались МЮ, Уофторд і Бернлі, матчі яких також скасували. Ситуація дедалі погіршується, і АПЛ змушена екстрено переносити матчі.

Нагадаємо, що Англія єдиною з топ-5 європейських ліг не має зимової перерви, але нові умови можуть таки змусити команди піти на відпочинок.

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