АПЛ тріщить під тиском коронавірусу – топ-матч 18-го туру перенесений
14:52 - Читать на русском
Календар англійської Прем'єр-ліги зазнає серйозних змін через велику кількість інфікованих у командах.
Матч скасовано
Поєдинок 18-го туру Лестер – Тоттенхем сьогодні не відбудеться, повідомляє The Athletic.
Дві зірки Реала здали позитивні тести на коронавірус
"Шпори" одними з перших відчули на собі спалах коронавірусу і не виходять на поле вже 11 днів. Згодом до них приєднались МЮ, Уофторд і Бернлі, матчі яких також скасували. Ситуація дедалі погіршується, і АПЛ змушена екстрено переносити матчі.
Нагадаємо, що Англія єдиною з топ-5 європейських ліг не має зимової перерви, але нові умови можуть таки змусити команди піти на відпочинок.
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