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АПЛ снова протестовала все клубы на коронавирус – результаты удивили

6 июня 23:50 61 Читати українською
АПЛ снова протестовала все клубы на коронавирус – результаты удивили
Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

В элитном дивизионе состоялась шестая волна тестирования, теперь можно надеяться на возобновление сезона.

В течение 4-5 июня английские лаборатории проверяли анализы 1195 представителей АПЛ, сообщает официальный сайт турнираофициальный сайт турнира.

Тоттенхэм подтвердил положительный тест на коронавирус

К счастью, ни один из игроков, тренеров и работников клубов не получили положительный тест на коронавирус. Напомним, это уже 6-й этап тестирования, во время предыдущей проверки было выявлено одного инфицированного человека из Тоттенхэма.

Чемпионат Англии планирует вернуться к розыгрышу нынешнего сезона уже с 17 июня.

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