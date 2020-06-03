Тоттенхэм подтвердил положительный тест на коронавирус

Настораживающие результаты тестирования поступили с Туманного Альбиона.

В Тоттенхэме обнаружили у одного человека с коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Карпаты официально ушли на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Кто именно заболел, игрок или работник "шпор", - не указывается. Всего было протестировано 1197 человек в рамках Премьер-лиги, подтвержденный только один случай.

Лондонский клуб заявил, что продолжит подготовку к возобновлению сезона АПЛ согласно медицинскому протоколу. Напомним, чемпионат Англии планирует свое возвращение 17 июня.

Санчо и Тюрам поддержали протесты из-за скандального убийства в США – юные звезды Бундеслиги стали героями мировых СМИ