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Тоттенхэм подтвердил положительный тест на коронавирус

18:59 42 Читати українською
Тоттенхэм подтвердил положительный тест на коронавирус
Жозе Моуринью / Фото Diario AS

Настораживающие результаты тестирования поступили с Туманного Альбиона.

В Тоттенхэме обнаружили у одного человека с коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Карпаты официально ушли на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Кто именно заболел, игрок или работник "шпор", - не указывается. Всего было протестировано 1197 человек в рамках Премьер-лиги, подтвержденный только один случай.

Лондонский клуб заявил, что продолжит подготовку к возобновлению сезона АПЛ согласно медицинскому протоколу. Напомним, чемпионат Англии планирует свое возвращение 17 июня.

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коронавирус Англия Тоттенхэм Тоттенхэм
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