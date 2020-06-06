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АПЛ вкотре протестувала усі клуби на коронавірус – результати здивували

6 червня 23:48 300 Читать на русском
АПЛ вкотре протестувала усі клуби на коронавірус – результати здивували
Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

В елітному дивізіоні відбулась шоста хвиля тестування, тепер можна сподіватись на відновлення сезону.

Протягом 4-5 червня англійські лабораторії перевіряли аналізи 1195 представників АПЛ, повідомляє офіційний сайт турніру.

Тоттенхем підтвердив позитивний тест на коронавірус

На щастя, жоден з гравців, тренерів та працівників клубів не отримали позитивний тест на коронавірус. Нагадаємо, це вже 6-й етап тестування, під час попередньої перевірки було виявлено одну інфіковану особу з Тоттенхема.

Чемпіонат Англії планує повернутись до розіграшу нинішнього сезону вже з 17 червня.

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Теги
Англія АПЛ коронавірус
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