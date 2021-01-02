Поединок 17-го тура Бернли – Фулхэм перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт АПЛ.

Бернли официально получил новых владельцев из США

В составе гостей, которые уже пропустили матч с Тоттенхэмом из-за коронавируса, обнаружили новых больных. Это заставило руководство лиги отменить и поединок "коттеджеров" против команды Шона Дайча. В субботу Фулхэм планировал вернуться к тренировкам, но медики запретили командные занятия лондонцев.

Напомним, что COVID-19 также поразил Манчестер Сити. В частности, 5 игроков не сыграют против Челси из-за болезни.

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