"Теперь у нас пятеро больных коронавирусом. Первая серия тестов обнаружила двух игроков и двух сотрудников с положительными результатами, сейчас к ним добавились еще трое других игроков", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Имена тех, кто отправится на карантин, пока не раскрываются. Первыми двумя игроками стали Габриэл Жезус и Кайл Уокер.

К слову, матч Челси – Манчестер Сити запланирован на 3 января, начало матча в 18:30. До этого "горожане" не смогли провести поединок против Эвертона из-за вспышки COVID-19.

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