Поєдинок 17-го туру Бернлі – Фулхем перенесений на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Бернлі офіційно отримав нових власників зі США

У складі гостей, які вже пропустили матч із Тоттенхемом через коронавірус, виявили нових хворих. Це змусило керівництво ліги скасувати і поєдинок "коттеджерів" проти команди Шона Дайча. У суботу Фулхем планував повернутися до тренувань, але медики заборонили командні заняття лондонців.

Нагадаємо, що COVID-19 також вразив Манчестер Сіті. Зокрема, 5 гравців не зіграють проти Челсі через хворобу.

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