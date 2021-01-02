АПЛ скасувала черговий матч через COVID-19
Новий спалах пандемії коронавірусу в Сполученому Королівстві продовжує вносити неприємні корективи в календар англійської Прем'єр-ліги.
Поєдинок 17-го туру Бернлі – Фулхем перенесений на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Бернлі офіційно отримав нових власників зі США
У складі гостей, які вже пропустили матч із Тоттенхемом через коронавірус, виявили нових хворих. Це змусило керівництво ліги скасувати і поєдинок "коттеджерів" проти команди Шона Дайча. У суботу Фулхем планував повернутися до тренувань, але медики заборонили командні заняття лондонців.
Нагадаємо, що COVID-19 також вразив Манчестер Сіті. Зокрема, 5 гравців не зіграють проти Челсі через хворобу.
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