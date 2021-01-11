Согласно решению АПЛ, "вилланы" не сыграют с Тоттенхэмом 13 января, как это было ранее запланировано. Вместо этого "шпоры" проведут матч с Фулхэмом в этот день в 22:15, сообщает официальный сайт соревнований.

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"Коттеджеры" встретятся с Челси не 15, а 16 января в 19:30. Также сместится поединок Эвертона с Астон Виллой – из 16 числа на 17-е. Начало запланировано в 14:00 по Киеву.

К слову, новые дата и время встречи Астон Виллы и Тоттенхэма пока неизвестны.

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