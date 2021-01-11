Згідно з рішенням АПЛ, "віллани" не зіграють з Тоттенхемом 13 січня, як це було раніше заплановано. Натомість "шпори" проведуть матч з Фулхемом в цей день о 22:15, повідомляє офіційний сайт змагань.

Тренер Фулхема шокований ймовірністю дострокової гри з Тоттенхемом

"Коттеджери" зустрінуться з Челсі не 15, а 16 січня о 19:30. Також зміститься поєдинок Евертона з Астон Віллою – з 16 числа на 17-те. Початок матчу запланований о 14:00 за Києвом.

До слова, нові дата та час зустрічі Астон Вілли та Тоттенхема наразі невідомі.

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