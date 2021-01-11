Представители Фулхэма не c радостью на лице встретили весть о потенциальных изменениях в графике Премьер-лиги.

Из-за COVID-19 проведение матча между Астон Виллой и Тоттенхэмом под вопросом. Вместо него "шпоры" 13 января могут встретиться с Фулхэмом.

Матч Астон Вилла – Тоттенхэм под вопросом из-за COVID-19 – АПЛ планирует неожиданную многоходовку с участием Челси

Правда, наставник "коттеджеров" Скотт Паркер неприятно удивлен таким развитием событий, ведь имел совсем другие планы на эту неделю. В частности, только недавно у Фулхэма открылось тренировочное поле после проблем на Рождество. Также Паркер ожидал свободный мидвик, чтобы лучше подготовиться к противостоянию с Челси.

К слову, предварительно встреча с "аристократами" была запланирована на 15 января. Если АПЛ все же решит перенести поединок со "шпорами" на 13 число, то с Челси Фулхэм сыграет 16 января.

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