Перенесенные матчи еще первого тура нынешнего сезона АПЛ будут сыграны в январе 2021 года.

Пресс-служба лиги на своем официальном сайте объявила новые даты матчей, которые не были сыграны в первый игровой уикенд кампании из-за участия грандов Манчестера на поздних этапах еврокубков прошлого сезона.

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Манчестер Юнайтед приедет в гости к Бернли 12 января, а Манчестер Сити на своем поле будет встретится с Астон Виллой 20 числа.

К слову, сейчас "Красные дьяволы" находятся на второй строчке турнирной таблицы АПЛ, имея шанс достать Ливерпуль по очкам. У подопечных Пепа Гвардиолы ситуация сложнее – "горожане" расположились на девятой строчке, но сохраняют шанс запрыгнуть сразу в топ-4.

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