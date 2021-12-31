Перенесені матчі ще першого туру нинішнього сезону АПЛ будуть зіграні в січні 2021 року.

Прес-служба ліги на своєму офіційному сайті оголосила нові дати матчів, які не були зіграні в перший ігровий вікенд кампанії через участь грандів Манчестера на пізніх етапах єврокубків минулого сезону.

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Манчестер Юнайтед приїде в гості до Бернлі 12 січня, а Манчестер Сіті на власному полі зустрінеться з Астон Віллою 20 числа.

До слова, наразі "Червоні дияволи" перебувають на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ, маючи шанс дістати Ліверпуль за очками. У підопічних Пепа Гвардіоли ситуація складніша – "містяни" розташувалися на дев'ятій сходинці, але зберігають шанс застрибнути відразу в топ-4.

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