Следующий сезон английского первенства не за горами. АПЛ уже начала планирование графика.

Сезон 2021/22 на Туманном Альбионе начнется 14 августа, сообщает официальный сайт соревнований.

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Также руководство АПЛ утвердило дату матчей последнего тура – все они состоятся 22 мая 2022 года и начнутся одновременно. А вот нынешний розыгрыш завершится 23 мая.

В Премьер-лиге уверенно лидирует Манчестер Сити, который имеет в своем активе 71 зачетный балл. МЮ отстает на 14 пунктов и идет вторым. Главным аутсайдером является Шеффилд Юнайтед с 14 очками.

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