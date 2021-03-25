Руководители АПЛ не хотят, чтобы игроки подвергали себя лишней опасности.

Обмен футболками будет караться 5 тысячами фунтов штрафа для каждого "участника", сообщает Daily Mail.

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АПЛ давно предупреждала об опасности инфицирования коронавирусом во время такого тесного контакта. Впрочем, игроки продолжали меняться футболками и подвергать себя риску. Возможно, финансовое наказание заставит их быть более осмотрительными.

Источник добавляет, что одна команда уже получила штраф сразу за двух игроков. Его могут оплатить сами футболисты или клуб.

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