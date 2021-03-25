Наступний сезон англійської першості не за горами. АПЛ вже розпочала планування графіка.

Сезон 2021/22 на Туманному Альбіоні розпочнеться 14 серпня, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Також керівництво АПЛ затвердило дату матчів останнього туру – всі вони відбудуться 22 травня 2022 року і розпочнуться одночасно. А от цьогорічний розіграш завершиться 23 травня.

Наразі у Прем'єр-лізі впевнено лідирує Манчестер Сіті, який має у своєму активі 71 заліковий бал. МЮ відстає на 14 пунктів та йде другим. Головним аутсайдером є Шеффілд Юнайтед з 14 очками.

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