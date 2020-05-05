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АПЛ может вернуться с укороченными матчами

15:29 44 Читати українською
АПЛ может вернуться с укороченными матчами
Жозе Моуринью заинтересован

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор заявил, что футбол может претерпеть кардинальные изменения после карантина.

"Мы не знаем, каким будет будущее, но знаем, что предлагается. Есть идея позволить больше замен, возможно, таймы будут продолжаться меньше, чем 45 минут. Некоторые предлагают играть на нейтральных стадионах.

АПЛ может доиграть сезон в Австралии

В идеале для честности соревнований вернуться с карантина с предыдущими правилами: матчи дома и на выезде, те же игроки, те же составы. Однако в профессиональном спорте нужно быть гибким.

Сейчас мы в процессе определения плана. Должны подождать и ежедневно наблюдать за ситуацией. Футболисты не дураки. Им нужны гарантии, что они в безопасности. Но если мы не попытаемся, то сезон точно не удастся доиграть", – сказал Тейлор на BBC Radio 4.

АПЛ планируют возобновить в июне, но точной даты, как и проработанного плана, до сих пор нет. Напомним, что Премьер-лига ушла на вынужденную паузу 10 марта. Соединенное Королевство входит в перечень стран-лидеров по количеству больных коронавирусом.

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Англия коронавирус
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