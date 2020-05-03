АПЛ может доиграть сезон в Австралии

Заключительную часть сезона 2019/20 в английской Премьер-лиге могут доиграть на территории бывшей британской колонии. Австралия готова к проведению матчей чемпионата Англии у себя.

Финиш АПЛ может принять австралийский Перт, сообщает The Sun.

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"Я вел переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, идея им понравилась. Также проявляют интерес официальные лица правительства, с которыми я разговаривал. Здесь безопасно. Многие ограничения власти сняли", – заявил изданию агент Гэри Уильямс.

Перт является крупнейшим городом и столицей штата Западная Австралия и расположен на берегу Индийского океана. Здесь есть 4 стадиона, которые можно использовать для матчей АПЛ, в частности, домашняя арена Перт Глори. Английский сезон ориентировочно возобновят 8 июня.

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