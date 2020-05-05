АПЛ може повернутися з вкороченими матчами

Виконавчий директор Асоціації професіональних футболістів Англії Гордон Тейлор заявив, що футбол може зазнати кардинальних змін після карантину.

"Ми не знаємо, яким буде майбутнє, але знаємо, що пропонується. Є ідея дозволити більше замін, можливо, тайми триватимуть менше, ніж 45 хвилин. Дехто пропонує грати на нейтральних стадіонах.

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В ідеалі для чесності змагань повернутися з карантину з попередніми правилами: матчі вдома та на виїзді, ті ж гравці, ті ж склади. Однак у професіональному спорті потрібно бути гнучким.

Наразі ми в процесі визначення плану. Мусимо зачекати та щоденно спостерігати за ситуацією. Футболісти не дурні. Їм потрібні гарантії, що вони в безпеці. Але якщо ми не спробуємо, то сезон точно не вдасться дограти", – сказав Тейлор на BBC Radio 4.

АПЛ планують відновити у червні, але чіткої дати, як і пропрацьованого плану, досі немає. Нагадаємо, що Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу 10 березня. Сполучене Королівство входить до переліку країн-лідерів за кількістю хворих на коронавірус.

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