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АПЛ може повернутися з вкороченими матчами

5 травня 15:19 644 Читать на русском
АПЛ може повернутися з вкороченими матчами
Жозе Моурінью зацікавлений

Виконавчий директор Асоціації професіональних футболістів Англії Гордон Тейлор заявив, що футбол може зазнати кардинальних змін після карантину.

"Ми не знаємо, яким буде майбутнє, але знаємо, що пропонується. Є ідея дозволити більше замін, можливо, тайми триватимуть менше, ніж 45 хвилин. Дехто пропонує грати на нейтральних стадіонах.

АПЛ може дограти сезон в Австралії

В ідеалі для чесності змагань повернутися з карантину з попередніми правилами: матчі вдома та на виїзді, ті ж гравці, ті ж склади. Однак у професіональному спорті потрібно бути гнучким.

Наразі ми в процесі визначення плану. Мусимо зачекати та щоденно спостерігати за ситуацією. Футболісти не дурні. Їм потрібні гарантії, що вони в безпеці. Але якщо ми не спробуємо, то сезон точно не вдасться дограти", – сказав Тейлор на BBC Radio 4.

АПЛ планують відновити у червні, але чіткої дати, як і пропрацьованого плану, досі немає. Нагадаємо, що Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу 10 березня. Сполучене Королівство входить до переліку країн-лідерів за кількістю хворих на коронавірус.

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Теги
Англія коронавірус
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