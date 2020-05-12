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АПЛ готова отказаться от завершения сезона на нейтральных стадионах – известны условия

22:04 32 Читати українською
АПЛ готова отказаться от завершения сезона на нейтральных стадионах – известны условия
Стэмфорд Бридж / фото: Челси

Клубам английской Премьер-лиги могут позволить проводить матчи на своих стадионах, если сезон удастся возобновить.

Ранее сообщалось, что все команды чемпионата Англии отказались играть на нейтральных полях. Этот вариант был основным при обсуждении возобновления сезона, приостановленного из коронавируса. Однако теперь АПЛ готова пойти на уступки и позволить провести все оставшиеся матчи на своих собственных аренах, сообщает The Times.

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Отмечается, что все клубы должны будут предоставить гарантии безопасности. Основное опасение руководства АПЛ заключается в том, что снаружи стадионов могут массово собираться фанаты. Если у клубов и полиции городов хватит ресурсов обеспечить полную безопасность, проведение матчей в традиционном формате (дома и на выезде) будет вполне возможным.

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно сценария доигрывания сезона.

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