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АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон

16:31 106 Читати українською
АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон
Кинг Пауэр / ФК Лестер

Правительство Соединенного Королевства позволило английской Премьер-лиге возобновить прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20.

Кабинет Бориса Джонсона согласовал возобновления чемпионата за закрытыми дверями с 1 июня, сообщает The Sun.

Примера запланировала возобновить сезон историческим дерби

Спортивные мероприятия на Туманном Альбионе вернутся с началом лета, но без зрителей. Это превентивная мера, чтобы избежать повторного роста числа инфицированных COVID-19. Все поединки, однако, будут транслироваться. АПЛ может взять рестарт 12 июня. Однако, клубы до сих пор дискутируют относительно формата первенства – на домашних стадионах команд либо на нейтральных полях.

Напомним, что английская Премьер-лига ушла на вынужденную паузу в начале марта. Пока в чемпионате Англии сыграно 29 туров.

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коронавирус Англия Главное АПЛ
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