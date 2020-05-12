АПЛ готова відмовитися від завершення сезону на нейтральних стадіонах – відомі умови

Клубам англійської Прем'єр-ліги можуть дозволити проводити матчі на своїх стадіонах, якщо сезон вдасться відновити.

Раніше повідомлялося, що всі команди чемпіонату Англії відмовилися грати на нейтральних полях. Цей варіант був основним при обговоренні відновлення сезону, припиненого через коронавірус. Однак тепер АПЛ готова піти на поступки і дозволити провести всі матчі, що залишилися до кінця сезону, на своїх власних аренах, повідомляє The Times.

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Зазначається, що всі клуби повинні будуть надати гарантії безпеки. Основне побоювання керівництва АПЛ полягає в тому, що зовні стадіонів можуть масово збиратися фанати. Якщо у клубів і поліції міст вистачить ресурсів забезпечити повну безпеку, проведення матчів в традиційному форматі (вдома і на виїзді) буде цілком можливим.

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо сценарію догравання сезону.

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