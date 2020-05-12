toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

АПЛ готова відмовитися від завершення сезону на нейтральних стадіонах – відомі умови

22:04 181 Читать на русском
АПЛ готова відмовитися від завершення сезону на нейтральних стадіонах – відомі умови
Стемфорд Брідж / фото: Челсі

Клубам англійської Прем'єр-ліги можуть дозволити проводити матчі на своїх стадіонах, якщо сезон вдасться відновити.

Раніше повідомлялося, що всі команди чемпіонату Англії відмовилися грати на нейтральних полях. Цей варіант був основним при обговоренні відновлення сезону, припиненого через коронавірус. Однак тепер АПЛ готова піти на поступки і дозволити провести всі матчі, що залишилися до кінця сезону, на своїх власних аренах, повідомляє The Times.

АПЛ отримала офіційний дозвіл відновити сезон

Зазначається, що всі клуби повинні будуть надати гарантії безпеки. Основне побоювання керівництва АПЛ полягає в тому, що зовні стадіонів можуть масово збиратися фанати. Якщо у клубів і поліції міст вистачить ресурсів забезпечити повну безпеку, проведення матчів в традиційному форматі (вдома і на виїзді) буде цілком можливим.

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо сценарію догравання сезону.

Найгірший трансфер в історії АПЛ – як легенду Ліверпуля пошили в дурні, видавши себе за володаря "Золотого м'яча"

blog_ava
Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця
08:00
4415
Теги
коронавірус АПЛ Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ковалець став головним тренером Чорноморця, – ЗМІ
    Перша ліга — 18:421829 Ковалець став головним тренером Чорноморця, – ЗМІ
1
дн
:
0
год
:
38
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук