Челси – Астон Вилла: Мудрик второй раз подряд попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча АПЛ
15:08 - Читати українською
Челси принимает Астон Виллу в шестом туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".
Матч Челси – Астон Вилла состоится сегодня, 24 сентября. Стартовый свисток встречи намечен на 16:00. Отслеживать главные события матча можно в текстовой онлайн-трансляции на Футбол 24. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta Sports и на ОТТ-платформе этого медиасервиса.
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Стартовые составы на матч Челси – Астон Вилла:
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