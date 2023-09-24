Челси принимает Астон Виллу в шестом туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Мудрик с партнерами на тренировке / фото: ФК Челси

Матч Челси – Астон Вилла состоится сегодня, 24 сентября. Стартовый свисток встречи намечен на 16:00. Отслеживать главные события матча можно в текстовой онлайн-трансляции на Футбол 24. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta Sports и на ОТТ-платформе этого медиасервиса.

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Стартовые составы на матч Челси – Астон Вилла: