Владислав Герич и Тарас Михавко попали в заявку Динамо на следующий сезон, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Оба принадлежали Львову и присоединились к "бело-синим" после прохождения просмотра. По информации Динамомания, и Герич, и Михавко будут выступать за юношескую команду.

В прошлом сезоне Герич сыграл 23 матча и забил 5 голов за юношескую команду Львова, а также трижды появлялся на замену в поединках УПЛ. Михавко провел 27 матчей и забил 2 гола за Львов U-19. На счету Тараса 4 матча в УПЛ.

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