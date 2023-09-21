Одразу два гравці Динамо U-19 – захисник Тарас Михавко та форвард Владислав Герич – були близькі до продовження кар'єри в Англії, повідомляє Sport.ua.

Динамо підсилилось двома гравцями Львова

За інформацією джерела, у послугах Михавка був зацікавлений Сандерленд, який вже навіть придбав квиток для гравця та був готовий підписати його для молодіжної команди без перегляду. До слова, у складі "чорних котів" вже виступають два українці – форварди Назарій Русин та Тимур Тутеров.

Владислава Герича у своєму складі хотів бачити ще один представник Чемпіоншипу – Престон.

Нагадаємо, влітку обидва гравці перебрались зі Львова, який припинив існування, в Динамо, і нині стабільно виступають в юнацькій першості.

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