Челси вырвал победу над Манчестер Юнайтед в компенсированное время. Мудрик под 10 номером отдал на поле много сил, а на трибунах под тем же 10 номером горячо болела знаменитость.

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3 – видео голов и обзор матча

Кара Делевинь пришла на матч в футболке с собственной фамилией и 10. Актриса и модель открыто поддерживает Челси. В этот вечер она в течение игры постила свои эмоции в TikTok.

"Как же хорошо быть дома", – писала Кара. Звезда также залетела с танцами в TikTok Челси. Делевинь известна, в частности, игрой в фильме "Отряд самоубийц" и сериале "Убийства в одном здании".

Челси вырвал победу над МЮ в дворовом футболе – суетливый Мудрик, чудо-пасс Антони, сумасшедшая развязка с хет-триком

Chelsea fan Cara Delevingne another celebrity at Stamford Bridge this evening. pic.twitter.com/RNNBYZXw6e — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 4, 2024