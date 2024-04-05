Противостояние Челси и Манчестер Юнайтед больше привлекает вывеской, чем качеством игры в этом сезоне. Лондонцы увязли в середине таблицы, а манкунианцы не могут обрести стабильность с Тен Хагом. Гранд против гранда? Скорее битва середняков. Но получилось эффектно.

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Ошибки, рикошеты, хаос

Манчестер Юнайтед приехал в гости, но пытался играть с позиции силы, строя позиционные атаки. Впрочем, "дьяволам" не хватало ключевого паса в штрафную площадь, а каждая потеря заставала их растерянными. И этих потерь было много.

Челси быстро открыл счет с помощью серии рикошетов – Галлахеру повезло с отскоком после прострела с фланга. В середине тайма хозяева закрепили преимущество, когда Кукурелья врывался в штрафную на пас Мудрика и подставился под фол Антони – Палмер реализовал 11-метровый.

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МЮ проигрывал в два мяча, хотя выглядел не намного хуже, нанося немало дальних ударов. Просто "синим" чуть больше везло с ошибками. Ситуация исправилась после ужасной обрезки Кайседо, который буквально вывел Гарначо один на один с вратарем.

Манкунианцы сократили отставание, а через пять минут сравняли счет реактивной атакой. Футболисты Челси не успели закрыть свои позиции, поэтому Далот спокойно подавал с фланга, а Фернандеш без сопротивления замыкал дальнюю штангу.

Фантастический пас Антони

В этом дворовом футболе комфортнее чувствовал себя Челси. МЮ хотел академично защищаться и атаковать, а соперник делал ставку на резкие выпады. После таких в ворота "дьяволов" мог залететь еще не один гол. Онана парировал удары Энцо, Палмера и Джексона, шикарный шанс на дубль ударом в штангу упустил Галлахер.

Но со временем Манчестер Юнайтед отказался от попыток играть обдуманно и согласился определить сильнейшего в хаосе. Середина второго тайма превратилась в перманентный обмен ударами, а судьбу игрового отрезка определило индивидуальное мастерство. Антони вырезал гениальный пас шведой с фланга – Гарначо вывел вперед гостей.

Сумасшедшее компенсированное время

Впрочем, развязка еще была впереди. Челси сумел оформить удивительный камбэк. Сперва Далот завалил в штрафной площади Мадуэке, а Палмер реализовал пенальти. На 11-й компенсированной минуте Коул оформил хет-трик – мяч рикошетом от Мактоминая залетел в ворота. Челси победил!

Манчестер Юнайтед остается на шестом месте с 48 очками и прощается с Лигой чемпионов – отставание от Тоттенхэма составляет 9 пунктов. Челси набрал 43 балла и поднялся на 10 строчку.

У наступному турі АПЛ Манчестер Юнайтед може вплинути на долю чемпіонських перегонів, зустрічаючись з Ліверпулем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: МЮ програє на власному полі Ліверпулю. Коефіцієнт на успіх "дияволів" – 4,53. Перемога лідера АПЛ оцінена в 1,68, а нічия – 4,53. Фахівці очікують відкритого футболу, тому на стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,35, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,15.

Мудрик приложился к пенальти, но очень суетился

Мудрик на выходных полезно отыграл против Бернли, поэтому сегодня снова вышел с первых минут. Эрик Тен Хаг готовился к появлению украинца, поэтому справа в обороне поставил мастера игры один в один Уан-Биссаку, а не Далота. Англичанин плотно держал Михаила и оттеснял на неудобные позиции. Отсюда 75% проигранных дуэлей и 84% неточных прострелов.

Бросалась в глаза нервозность Мудрика во время завершения. Он суетился и принимал неоптимальные решения. Где-то слабо пробил, где-то вообще зажевал момент. Джексон находил украинца хорошими передачами в штрафной площади – удалось выжать лишь неточный удар с острого угла. И все же Мудрик принял непосредственное участие в голе, отдав тонкий пас на Кукурелью перед пенальти.

В то же время стоит отметить трудолюбие Мудрика. Он не просто стоял на фланге, ожидая пас на ход, а регулярно опускался на свою половину для розыгрышей. Еще и помогал партнерам в обороне перехватами и фолами. Почеттино снял Мишу на 70-й минуте. Оценки статистических порталов не могли быть положительными: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.5.