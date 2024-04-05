Челси вырвал победу над Манчестер Юнайтед в поединке 31-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Уже на 4-й минуте Галлахер открыл счет в игре, забив точным ударом с линии штрафной. На 19-й минуте Палмер реализовал пенальти за фол против Кукурелье. Впрочем, Манчестер Юнайтед отыгрался до перерыва – Гарначо воспользовался ужасным пасом Кайседо, а затем Бруну замкнул навес Далота.

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После перерыва уже повел МЮ: Антони шикарной передачей шведой отдал с фланга на Гарначо, а Алехандро на мгновение опередил голкипера. Игра шла к победе "красных дьяволов", но в компенсированное время Палмер сначала реализовал пенальти, а уже через минуту забил с помощью рикошета.