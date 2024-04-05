Челсі вирвав перемогу над Манчестер Юнайтед у компенсований час. Мудрик під 10 номером віддав на полі багато сил, а на трибунах під тим же 10 номером палко вболівала знаменитість.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Кара Делевінь прийшла на матч у футболці з власним прізвищем і 10. Акторка та модель відкрито підтримує Челсі. У цей вечір вона протягом гри постила свої емоції у TikTok.

"Як же добре бути вдома", – писала Кара. Зірка також залетіла з танцями у TikTok Челсі. Делевінь відома, зокрема, грою в фільмі "Загін самогубців" і серіалі "Вбивства в одній будівлі".

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Chelsea fan Cara Delevingne another celebrity at Stamford Bridge this evening. pic.twitter.com/RNNBYZXw6e — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 4, 2024